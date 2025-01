Thesocialpost.it - Dino Giarrusso colto da un malore improvviso: il racconto sui social

, ex inviato de Le Iene ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, è stato vittima di unche lo ha costretto al ricovero in ospedale. È stato lo stesso giornalista a condividere l’accaduto sui suoi profili, rassicurando i suoi follower.«Ieri sera mi sono sentito male – ha scritto, accompagnando il post con una foto dal letto dell’ospedale – unmolto potente, che mi ha letteralmente paralizzato e costretto a chiamare un’ambulanza che mi ha portato d’urgenza in ospedale per accertamenti. Vi rassicuro subito: non sto bene, ma non ho nulla di grave e, benché dovrò fare analisi ulteriori nelle prossime settimane, secondo gli esami fatti oggi si tratta solo di unpasseggero». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@, dimesso dall’ospedale, è successivamente apparso in tv nella trasmissione Aria che Tira.