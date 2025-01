Juventusnews24.com - Danso Juventus, bianconeri fiduciosi ma il Rennes non molla. Cosa manca per il via libera definitivo del Lens. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24per l’okdel. Ilnonla pistaLuca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve su. Le parole sulla trattativa dei– «Ilaveva promesso ache sarebbe andato in prestito e che sarebbe stato dato in prestito alla. Il giocatore ha in testa soltanto la, non vuole accettare nessun altro tipo di soluzione, vista la promessa del proprio club. Ilperò sta cambiando idea, perché di fronte ad una cessione a titolodi questa portata sta cercando di convincere il giocatore a non prendere più in considerazione il prestito. Laè fiduciosa però si aspetta ormai da mezza giornata l’ok