Dall’Ue un miliardo per combattimento terrestre cibernetica e resilienza energetica

La Commissione europea ha dato il via al quinto Programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la Difesa (Edf), mettendo sul piatto 1,065 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative per la Difesa. Come spiegato da Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, questo intervento mira a rafforzare le capacità difensive dell’Unione, favorire l’innovazione tecnologica e promuovere la competitività industriale sul continente.Il Programma 2025 si concentra su aree fondamentali come il, lo Spazio, ilaereo, lae la transizione ambientale, settori nei quali l’Europa è chiamata a recuperare terreno e a diversificare le proprie capacità. Il piano prevede misure pensate per dare una spinta alle piccole e medie imprese, particolarmente coinvolte attraverso l’Eu Defence innovation scheme (Eudis), un’iniziativa specifica volta a stimolare l’ingresso di idee fresche nel settore della difesa.