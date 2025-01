Dilei.it - Chiara Ferragni, la villa dei presunti incontri con Achille Lauro che la incastra

Leggi su Dilei.it

Amori, tradimenti e vendetta: la querelle trae Fedez non si limita a una mera questione di corna, ma dietro i continui attacchi social pare esserci molto di più. L’imprenditrice digitale ha infatti deciso di raccontare la sua verità in merito aiinganni orditi dal suo ex marito, finora taciuti per proteggere i suoi figli e la sua famiglia, ma l’artefice del gran polverone mediatico che si è scatenato, Fabrizio Corona, ha rilanciato con una serie di affermazioni in cui rivela che anche lei avrebbe avuto delle relazioni extra coniugali, tra cui una con il collega del suo ex. Una prima conferma arriva da Dagospia, che per la prima volta coinvolge una persona nota ma completamente estranea ai fatti, Emma Marcegaglia. Ma scopriamo perché.Ladeiconha tradito Fedez con? A conferma di quanto sostiene Fabrizio Corona interviene un elemento rivelato da Dagospia, secondo il quale l’imprenditrice digitale e il cantautore romano avrebbero condotto la loro love story segreta tra le stanze di una delle ville del gruppo Marcegaglia.