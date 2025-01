Cultweb.it - Chi era Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso dai fascisti?

Leggi su Cultweb.it

fu un politicoitaliano che denunciò con coraggio la violenza fascista e le irregolarità elettorali. Il suo assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924 per mano di una squadra fascista, scosse l’opinione pubblica ma finì per rafforzare il potere di Mussolini, segnando un passo decisivo verso la dittatura.Un giovane(fonte: Il Messaggero)Il 10 giugno 1924,e oppositore del regime fascista, venne rapito eda un gruppo di squadristi. Aveva appena denunciato in Parlamento le violenze e i brogli che avevano caratterizzato le elezioni di aprile, accusando apertamente il governo di Benito Mussolini. Il suo omicidio suscitò indignazione in Italia e all’estero, minacciando inizialmente la stabilità del regime.