Champions League l' Atalanta sfiderà il Club Brugge nei playoff | alla scoperta dei belgi

Bergamo, 31 gennaio 2025 - Il sogno di centrare la top 8 è svanito per appena 1 punto e così per l'beffardamente si è aperta la portalotteria dei. I nerazzurri hanno infatti chiuso la fase campionato al nono posto, frutto di 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), mente parla di 11 lunghezze (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) il bottino raccolto dal, la 24esima e ultima squadra che ha staccato il pass per gli spareggi die che ora per avanzare nel torneo se la vedrà proprio con la formazione di Gian Piero Gasperini, come sancito dalle urne di Nyon. Il match di andata sarà in terra belga l'11 o il 12 febbraio, mentre il secondo round al Gewiss Stadium è in programma il 18 o il 19 febbraio. Il 21 febbraio è invece previsto il nuovo sorteggio che rimetterà nel calderone anche le prime 8 della classe: chi passerà il turno affronterà una tra Lille e Aston Villa.