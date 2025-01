Ilrestodelcarlino.it - Castellari incontra Curcio: "Fondamentale realizzare le vasche di laminazione"

"Per dare risposte concrete in ottica futura è diimportanza la realizzazione in pianura delle grandi opere didelle acque del Sillaro e del Santerno, tanto quanto gli interventi sui dissesti idrogeologici e sulle numerose frane nella zona collinare". Il consigliere regionale del Pd, Fabrizio, fa il punto dopo averto, nei giorni scorsi in Assemblea Legislativa, il neo-commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, Fabrizio. Un passaggio, quello diin Regione, che secondo l’ex vicesindacotestimonia il "protagonismo virtuoso delle nostre istituzioni e dei nostri territori verso un reale cambio di passo, da tempo evocato quanto necessario". Nelle parole del consigliere regionale del Pd, infatti, la "grande competenza tecnica" del nuovo commissario, unita alla "nota tenacia del presidente Michele de Pascale e della sottosegretaria Manuela Rontini, sono una garanzia in tal senso".