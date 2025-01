Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Giornata positiva con due belle vittorie per Legends e CmC

Leggi su Sport.quotidiano.net

si confermano al quarto posto, il Cmc rientra nella griglia playoff. Turno positivo per le due squadre carraresi che partecipano al campionato di1 di. Nella primadi ritorno vincono entrambe, come da pronostico: i gialloviola di Andrea Fontanelli (nella foto) contro Viareggio per 72-60, i biancocelesti in casa dell’Invictus Livorno per 75-67. In testa alla classifica l’unico cambiamento è firmato dal Montemurlo che approfitta della sconfitta del Calcinaia a Castelfranco, per agganciare i pisani in vetta, mentre dietro vincono Pescia,e Rosignano, così che il terzetto continua a stare a braccetto rosicchiando però due punti alla vetta (–4) della classifica e a quota 22 l’ordine è stabilito solo dalla differenza canestri.favorevole anche per il Cmc di coach Michele Bertieri che, oltre alle sconfitte di Donoratico, Cerretese e Sky Walkers, approfitta anche del favore deidi coach Fiorani per sorpassare il Viareggio e riconquistare un posto al sole, seppure l’ultimo utile per i playoff.