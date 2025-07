Superman è l’eroe e il film di cui il mondo ha davvero bisogno

Superman 232, l'eroe che il mondo ha davvero bisogno di riscoprire, ci ricorda quanto i sogni possano diventare realtà. Ricordo con affetto quegli anni in cui, da bambino, indossavo il mio mantellino e immaginavo di volare tra le nuvole. Ora, tornando a lui, capisco che anche nei momenti più difficili, l'eroismo e la speranza sono più necessari che mai. E tu, quale superpotere vorresti avere?

Quando ero solo un ragazzino di 7 o 8 anni, mia nonna mi cucì un piccolo mantellino, rosso da un lato e blu dall’altro. Con quel fazzoletto di stoffa legato al collo, saltavo per casa fingendo di essere ora Batman, ora Superman. Soprattutto l’Azzurrone, per me, era il massimo. Aveva la super vista, era fortissimo, velocissimo, ma soprattutto. volava. Ho sempre desiderato volare, forse proprio per colpa sua. È sempre stato il mio più grande sogno di bambino, alimentato soprattutto da uno dei primi film che vidi, il Superman di Christopher Reeve diretto da Richard Donner, e dalla serie animata degli anni Novanta di Bruce Timm. 🔗 Leggi su Nerdpool.it