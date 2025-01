Quotidiano.net - Banca d'Italia: riorganizzazione delle filiali e focus su educazione finanziaria

Lad'riorganizza la rete di"con un ulteriore decentramento di responsabilità di vigilanza (prudenziale, antiriciclaggio e tutela della clientela) e il rafforzamentoattività die della funzione di valutazione del merito di creditoimprese non finanziarie per i fini della politica monetaria". Il piano approvato dal Consiglio Superiore dell'istituto "conferma il modello di presenza territoriale dellad'rispondente all'articolazione istituzionale dello Stato, con 21nelle regioni e province autonome; altre 15opereranno con funzioni differenziate". Per ragioni di efficienza e di razionalizzazioneattività, verranno chiuse ledi Brescia e Livorno; tramite le Sedi regionali di Milano e Firenze, lanon farà mancare il suo apporto alle istituzioni e alle comunità di questi territori.