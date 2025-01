Bergamonews.it - Atalanta, Scalvini dovrà essere operato alla spalla: si teme uno stop di tre mesi

Tegola pesantissima in casa: come spiega Sky Sport, salvo clamorosi ribaltoni, Giorgiofinire sotto i ferri edspsinistra dopo l’infortunio subito mercoledì sera a Barcellona.Il risultato è della valutazione effettuata dopo i primi soccorsi: l’intervento, che si svolgerà all’Humanitas di Rozzzano, porterà ad unoche potrebbedi tre, ovvero fino all’inizio di maggio. Come per Kossounou, se non è stagione finita, poco ci manca.Una tegola pesantissima per il classe 2003, che aveva saltato già la prima parte di stagione in seguitorottura del crociato lo scorso 2 giugno: proprio quando stava riprendendo ritmo, ecco un nuovoche lo rallenta.Seconda operazione nel giro di pochi, insomma, questa volta dopo la brutta caduta nella propria area al Montjuic: è rimasto a terra destando non poca preoccupazione nei compagni e nello staff medico.