Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Pamela Barretta e la violenza subita: la verità dopo quattro anni

Leggi su Anticipazionitv.it

, ex protagonista del trono over di, ha recentemente condiviso su Instagram la conclusione positiva di una lunga battaglia legale durata. L’ex dama ha espresso la sua soddisfazione per l’esito del processo riguardante un’aggressioneda parte di un uomo, utilizzando parole forti nei confronti dell’aggressore e di coloro che lo hanno difeso.News: il ringraziamento die laha iniziato il suo messaggio ringraziando il suo avvocato per la professionalità dimostrata durante il processo. Ha poi rivolto parole dure agli avvocati della controparte, criticandoli per aver descritto l’aggressore come un “bravo ragazzo”. Ha scritto: “Un immenso grazie al mio legale: onesto (ed è molto importante.