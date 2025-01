Thesocialpost.it - Trascinato via dall’auto, poi la folle aggressione al sacerdote italiano: violenza assurda

Alla fine, dopo averun anzianofuoriper colpirlo, ci sono volute tre persone per allontanarlo. Si è poi seduto con calma al bar, e quando la barista gli ha suggerito una camomilla per calmarsi, lui ha risposto: «Era necessario». L’uomo, di 37 anni e con un passato di problemi mentali, aveva da tempo preso di mira don Virgilio Fenaroli. Il, di 89 anni e originario di Tavernola, vive a Gromo dopo aver lasciato il lavoro 13 anni fa, quando era presidente della casa di riposo del paese. L’aggressore lo aveva designato come obiettivo poiché suo padre risiedeva nella rsa di Valbiondione, ma lui non aveva la patente e trovava difficile andarlo a trovare. Aveva tentato di trasferire il padre a Gromo senza successo e incolpava don Virgilio, anche se gli veniva spiegato che non c’era nulla da fare.