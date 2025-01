Puntomagazine.it - Tragedia aerea sopra il fiume Potomac: scontro mortale tra un aereo regionale e un elicottero militare

tra une unil: quattro superstiti e decine di vittime temute. Indagini in corso per chiarire le cause della.Mercoledì sera, un terribile incidente ha scosso i cieliWashington, D.C., una delle aree più sorvegliate e trafficate del mondo. Une unsi sono scontratiil, a pochi chilometri da alcuni dei luoghi più simbolici della capitale statunitense, tra cui la Casa Bianca, il Campidoglio e il Pentagono.L’incidente ha coinvolto il volo American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet CRJ-700 per conto di American Airlines. Il velivolo era partito da Wichita, Kansas, con 64 persone a bordo (60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio) ed era diretto verso l’aeroporto Ronald Reagan di Washington.