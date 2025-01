.com - Tennistavolo / Senigallia terza con Vasile al torneo nazionale di Terni

Leggi su .com

Il giovane Gabriel sul podio, bronzo, negli under 11 maschili– 30 Gennaio 2025 –sul podio algiovanile digrazie a Gabrielè giunto al terzo posto nella categoria under 11 maschile.A fermarlo è stato Mattia Mori in semifinale, con l’avversario che si è imposto per 3-0: in precedenza però, guidato dal Maestro Enzo Pettinelli e da Sabrina Moretti, aveva messo in mostra un gioco particolarmente incisivo, tutto votato all’attacco.La storica società senigalliese, vincitrice di un numero pressoché inerminabile di titoli nella sua lunga storia, tesse le lodi della giovae promessa: “Gabriel è un ragazzo educato ed entusiasta, sempre attento alla sua crescita tecnica. Anche quando non era in campo, osservava con interesse i suoi avversari e i giocatori più esperti, cercando di apprendere qualche segreto da condividere poi con i suoi amici e il suo allenatore.