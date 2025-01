Quotidiano.net - Tajani critica la Corte penale internazionale sul caso Almasri

"Certamente è singolare l'atteggiamento della, visto che questo signore che noi abbiamo espulso girava per l'Europa da parecchio tempo. Perché non si è intervenuto prima?". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, rispondendo a una domanda sul. Il leader di FI ha poi sottolineato che bisognerebbe "chiedere allaperché non ha chiesto alla Germania di fermare, visto che girava per l'Europa indisturbato. Guarda, quando è arrivata in Italia c'è stata una richiesta, e fatta male".