Tagli per 44 milioni di euro da Roma Il Comune | Inevitabile riduzione dei servizi

Milano, 30 gennaio 2025 – Uno di 44,2dial bilancio delnel triennio che va dal 2025 al 2027 e un’deiper i milanesi. L’assessore comunale Emmanuel Conte è ormai in grado di quantificare ladi risorse nelle casse di Palazzo Marino a causa dell’ultima finanziaria targata Governo Meloni e approvata dalla maggioranza di centrodestra in Parlamento. “La manovra del Governo prevede un drasticoo delle risorse destinate ai Comuni – spiega Conte in un post su Instagram –. Oggi (ieri per chi legge, ndr), con l’ufficializzazione dei criteri di riparto, conosciamo gli importi esatti dell’impatto di questoo per ildi Milano: 8,8diin meno nel 2025, 17,7nel 2026 e altri 17,7nel 2027. In totale, si tratta di unadi 44,2didi risorse.