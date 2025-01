Ilfattoquotidiano.it - Riceve in regalo un cucciolo di leone, ma viene arrestato: dovrà pubblicare video di sensibilizzazione sui diritti degli animali

Una gabbia dorata da cui sbuca un tenerissimodi. È questo ilche Rajab Butt, un famosissimo youtuber pakistano, avrebbe ricevuto nel giorno del suo matrimonio. Ma gli utenti non hanno particolarmente gradito la clip che il content creator ha poi postato su YouTube. E, a quanto pare, nemmeno le autorità, tanto che la polizia avrebbe avviato un’indagine e sequestrato l’animale, arrestando temporaneamente Butt. Secondo quanto riporta BBC, il content creator avrebbe deciso di patteggiare.Per scontare la sua pena, Butt, infatti,disui, dalla durata di cinque minuti, uno al mese fino alla fine dell’anno. La detenzione diselvatici, in particolare i grandi felini, è spesso considerato un simbolo di status e potere e, in Pakistan, il possesso di leoni sembra sia una pratica piuttosto diffusa.