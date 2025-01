Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina adescata dal professore. La rabbia della madre: "Cacciatelo. L’istituto sapeva dal 16 dicembre"

Anna (il nome è di fantasia, ndr) non ha più lacrime. "Dentro di me ho tanta– dice –, sgomento, incredulità, sbigottimento per l’incapacità di un’istituzione, quellascuola, incapace di proteggere mia figlia dal momento in cui sono emersi i fatti". Dal 16, giorno in cui i carabinieri, di fatto, durante una perquisizione mettono a conoscenza il plesso – una scuola Media ferrarese – che uno dei suoi docenti è formalmente indagato per adescamento di minore. Una sua giovanissima studentessa (inferiore a 14 anni) e figlia di Anna. "Poi ci riempiono la testa che bisogna denunciare e tu, scuola, da oltre un mese non sei riuscita ad allontanare queldalla classe di mia figlia. Anzi, ogni giornosettimana, a parte il giovedì, continua a fare tranquillamente lezione come se nulla fosse successo.