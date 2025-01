Quifinanza.it - Offerte di lavoro, una nuova piattaforma per gli annunci: più di 100 posizioni aperte

Leggi su Quifinanza.it

Unarinnovata e più semplice per mettere in connessione chi cercacon i centri dell’impiego. Da alcune settimane la Provincia di Bergamo ha rilanciato il portale istituzionale delledisul capoluogo orobico e dintorni, uno servizio intuitivo che sta riscuotendo successo non solo tra i residenti del Bergamasco, ma anche tra i disoccupati disposti a trasferirsi da diverse parti d’Italia.Il portaleIl portale permette di accedere a centinaia di, attraverso un elenco aggiornato con frequenza quasi quotidiana: 133 glidisponibili soltanto nella giornata di mercoledì 29 gennaio, per qualsiasi titolo di studio ed età.diche possono essere individuati a seconda delle proprie necessità attraverso quattro filtri: le località, le qualifiche (da quadri e dirigenti a operai e impiegati specializzati, dal personale qualificato ai docenti universitari), condizioni (dai turni diurni ai notturni, dal full-time al part-time, fino all’assistenza e alall’estero), inquadramenti (contratti determinati, indeterminati, di apprendistato, a progetto ecc.