Ilfattoquotidiano.it - Nonnetto testardo rifiuta 250 mila euro per vendere la sua casa: ora si trova l’autostrada che gli gira intorno

Ilche gliattorno a. A Jinxi, in Cina, è accaduto qualcosa tra Up! della Disney e l’omino con le borse in Piazza Tienanmen davanti ai carri armati. Il signor Huang Ping hato per diversi anni di traslocare di fronte alle ripetute offerte del governo cinese. In pratica al posto delladel signor Huang Ping doveva sorgere, ed è poi effettivamente sorta, un’autostrada mastodontica: la circonvallazione G206, lunga oltre 14 chilometri.Solo che l’attempato signore non ha voluto cedere la sua casetta a un piano, con una piccola dependance agricola al lato, nemmeno di fronte a 215di risarcimento. Morale? Ora laa due piani di Huang Ping è circondata da un cantiere edile con polvere costante, operai rumorosi e muri vibranti. L’uomo dice di essersi pentito di non aver accettato i soldi del governo e teme che vivere nella sua proprietà una volta apertain primavera sarà un delirio.