Nasconde droga e pistola in casa, arrestato 43enne

Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hannoundel luogo, presunto responsabile di detenzione e porto abusivo di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Per diversi giorni i militari dell’Arma hanno monitorato l’abitazione dell’uomo, insospettiti dall’insolito e frequente via vai di persone, perlopiù giovani, alcune delle quali noti assuntori di droghe. Nel tardo pomeriggio di lunedì, pertanto, i Carabinieri sono entrati in azione ed hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione. All’interno della stessa hanno trovato e sequestrato 12 cipollette termosaldate contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “cocaina”, suddivise in dosi del peso complessivo di circa 7 grammi e un bilancino di precisione.