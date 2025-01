Liberoquotidiano.it - Migranti in Albania, ecco quali magistrati dovranno decidere: perché è una trappola

Siamo alle solite. Il terzo gruppo di, che è da poco sbarcato sulle coste albanesi, rischia di far ritorno in Italia. Potrebbe essere la decisione della Corte d'Appello di Roma che, guarda caso, è composta dagli stessi seiche facevano già parte della sezione immigrazione del tribunale. Ma le aspettative del governo restano sempre le stesse. Come riporta Repubblica, saranno in sei venerdì 31 gennaio a dividersi le udienze di convalida dei 44collegati in videoconferenza dal centro albanese di Gjader, almeno due di loro si sono già espressi sulla materia tra ottobre e novembre nelle prime due tornate. E non hanno ritenuto di convalidare i fermi. La nuova decisione arriva a quadro giuridico invariato visto che l'attesa sentenza della Corte di giustizia europea sulla lista dei Paesi, chiamata in causa da diversi tribunali italiani, dai ricorsi del ministero dell'Interno contro le liberazioni deiine dalla Corte di Cassazione, arriverà solo il 25 febbraio.