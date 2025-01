Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata, Travaglio a La7: “Ogni sua parola è una menzogna, drammatizza una questione e la butta in caciara e complotto”

“Ci fosse una cosa vera nelle dichiarazioni diè una“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marcocommenta l’ultimo post diffuso dalla presidente del Consiglio Giorgiasui social riguardo al fascicolo aperto dalla Procura di Roma nei suoi confronti per il caso Almasri (“Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”).“Intanto questa è una tempesta in un bicchier d’acqua – osserva– Il bicchier d’acqua è la notifica che per legge la Procura di Roma ha mandato ieri alla, ai due ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano.