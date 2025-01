Thesocialpost.it - Mario Giordano minacciato di morte dai rom: “Gli scoppierà la famiglia”

Momenti di tensione per la troupe di Fuori dal Coro, il programma disu Rete 4. Durante un servizio ad Ardea, l’inviata Delia Mauro e i suoi operatori sono stati aggrediti verbalmente da alcuni rom, con frasi minacciose e insulti.Leggi anche:, perché ha una voce così acuta? Cos’è la Sindrome di KlinefelterMinacce alla troupe e a“Questa telecamera te la spacco in faccia“, “Vai perché abbiamo i cogl**** gonfi”, sono solo alcune delle frasi rivolte alla giornalista. Uno dei presenti ha anche indirizzato una minaccia diretta al conduttore del programma: “Aprima o poi glila“.“Insultano appena proviamo a parlare con loro – ha spiegato Delia Mauro nel servizio andato in onda il 29 gennaio – imbracciano un martello per cacciarci via”.