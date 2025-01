Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Memola non sbaglia, delude Grassl! Tra poco Rizzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.0016.11: Nikolajtotalizza il punteggio di 84.92, season best, secondo posto ma in scia a Samoilov16.11: Qualchello abbassato per l’azzurro.16.08: PROVA DI GRANDE QUALITA’ DELL’AZZURRO NICOLAJ! Non ci sono errori di sorta per lui, grande qualità. Espressivo, molto molto bravo. Attendiamo il punteggio16.07: Bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop16.07: Bene il Quadruplo Lutz, bene il Triplo Axel16.06: Terza presenza agliper l’azzurro Nikolaj, primo degli italiani a entrare in gara, su cui si ripongono grandi aspettative. Nato a Monza 21 anni fa, è allenato tra Bergamo e Toronto da Olga Romanova. E’ stato 11mo aglidi Tallinn nel 2022, quarto nel 2023 ai Mondiali juniores, decimo lo scorso anno aglidi Kaunas e splendido nono ai Mondiali di Montreal.