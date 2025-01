Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter squadra da rispettare! Obiettivo certo»

ha parlato a Prime Video nel post partita di-Monaco, ultima partita della fase campionato della Uefa Champions League.RISPETTO –ha commentato in questo modo il risultato della partita trae Monaco: «Oggi era per noi una partita molto importante per avere un calendario più ridotto perché abbiamo tanti impegni e partite, laè uscita in campo con lo spirito giusto. Principalmente contento che l’ha vinto e che sia entrata tra le prime. Il premio del pallone va a mio figlio e alla mia famiglia venuta dall’Argentina. Con l’uomo in meno abbiamo lavorato sicuramente con più tranquillità. Io come Mazzola? Sono veramente orgoglioso, sto battendo dei record ma importante che l’vinca. Sono qua per rendere orgogliosi i tifosi. L’è una grande, si deveperché noi rispettiamo a tutti, come abbiamo fatto due anni fa contro il Manchester City.