Il Presidente Javier Milei l'aveva annunciato già al Forum economico mondiale di Davos la settimana scorsa: «L'uguaglianza tra i sessi è parte della legislazione occidentale, il resto sono privilegi»

Non c’è alcuna differenza tra l’assassinio di una donna e quello di un uomo. Quindi il reato di femminicidio non ha senso di esistere nel Codice Penale. Il governo delargentinofa quadrato intorno alla proposta, annunciata dal capo di Stato, di abolire il reato di femminicidio per equipararlo a quello di omicidio. «Sinceramente, se uccidono me (uomo) e uccidono te (donna, ndr), vorrei che il trattamento fosse lo stesso», ha detto il portavoce presidenziale Manuel Adorni a parlare in conferenza stampa alla Casa Rosada. L’Argentina in piazza contro la violenza sulle donne X Leggi anche › L’Argentina vieta il linguaggio inclusivo Argentina,vuole eliminare il “femminicidio” dal Codice penaleIl reato di femminicidio è stato introdotto nel codice penale argentino nel 2012, riconoscendo che è un delitto che ha alla base motivazioni di genere.