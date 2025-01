Sport.quotidiano.net - I video girati dagli iscritti al club Detari diventeranno un cortometraggio: e Lajos verrà in città. Dalle trasferte nascerà un film

LISBONA (Portogallo) Fabrizio, Massimo, Mauro e Edo. Più la giovanissima Chiara, tifosa aggiunta e assente giustificata in classe causa dilagante passione rossoblù. Sono i tifosi speciali presenti ieri a Lisbona (tra i 2.500 complessivi) della costola bolognese delintitolato a, un sodalizio di cuori rossoblù d’oltreconfine fondato un paio d’anni fa a Debrecen e che ha come presidente il cestista ungherese Lajsz Gergely. La sezione bolognese delha sede all’interno del pub Sirius di Volta Reno (Argelato), tra i cui avventori c’è chi ha deciso di prendere la tessera della casa madre di Debrecen. La comitiva di fedelissimi rossoblù ha viaggiato al seguito del Bologna di Italiano in tutte e quattro ledi Champions, da Liverpool a Birmingham passando per Lisbona, girandoche al ritorno il regista Walter Ciusa trasformerà in un