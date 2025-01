Panorama.it - Fedez e Chiara Ferragni: le ragioni della fine di un amore di plastica

Leggi su Panorama.it

L’unica domanda che ora possiamo farci è: ma davvero avevate creduto alla favola? La proposta di matrimonio in ginocchio all’Arena di Verona, naturalmente in live. Il matrimonio romantico nella Valle di Noto, tra le rose e il profumo delle zagare (sempre in live solo per i nostri occhi). Il “vissero felici e contenti” condiviso con i milioni di follower: la casa stratosferica a Milano, una vita in vacanza, due bambini stupendi. È tutto normalmente meraviglioso nella vita dei Ferragnez. Le vacanze in montagna nei posti più esclusivi (comunque a Roccaraso certo si stava un po’ stretti, ma non era così male), la serie tv, la passione davanti allo specchio del bagno. Genitorivoli (per noi madri perennemente sull’orlo di una crisi di nervi un mistero glorioso), i bambini sommersi di giochi, cani, regali, compleanni da sogno.