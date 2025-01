Thesocialpost.it - Economia, l’Italia si ferma: la crisi figlia del disastro tedesco e di problemi interni, ma l’industria tiene

Leggi su Thesocialpost.it

Le conseguenze dellainfinita dell’tedesca cominciano a farsi sentire pesantemente in Europa e, inevitabilmente, anche in Italia, che della Germania è partner principale. I numeri dicono che il nostro Paese non cresce più. Quello che non dicono è che i vertiginosi aumenti dei costi dell’energia, che si riflettono su tutti i settori, stanno prosciugando le famiglie, i servizi e il commercio.arranca: l’in stagnazioneIl prodotto interno lordo italiano nell’ultimo trimestre del 2024 ha fatto registrare una variazione nulla, segnalando una stasi preoccupante per la crescita economica del Paese. In termini di valori reali, l’italiana ha infatti segnato una crescita di appena lo 0,5% per l’intero anno, un dato che rivela le difficoltà dei diversi comparti.