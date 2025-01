Oasport.it - Dolomiti Valtellina 2028, l’Italia ospiterà anche le prossime Olimpiadi Giovanili Invernali!

Quest’oggi, in occasione della 143ma sessione del Comitato Olimpico Internazionale riunita a Losanna, è stata ufficializzata l’assegnazione dei V Giochi Olimpici. Saranno le Alpi italiane ad ospitare la quinta edizione degli YOG (Youth Olympic Games), con la candidatura diche ha ricevuto ben 89 voti validi su 90 (due astensioni).La manifestazione si terrà dal 15 al 29 gennaioe comprenderà tutti e sette gli sport olimpici: biathlon, bob, curling, hockey su ghiaccio, slittino, pattinaggio e sci. Sette delle undici sedi indicate per la rassegna giovanile a cinque cerchi verranno già utilizzate per i Giochi di Milano Cortina 2026: la pista Stelvio di Bormio per lo sci alpino, l’Aerials & Mogul Park di Livigno e lo Snow Park di Livigno per freestyle e snowboard, lo Sliding Centre di Cortina per bob, skeleton e slittino, lo Stadio del salto di Predazzo, lo Stadio dello sci di fondo di Tesero e lo Stadio Olimpico di Cortina per il curling.