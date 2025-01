Calciomercato.it - Conceiçao non cerca scuse: “Mancata la base del calcio”

Il Milan crolla in casa della Dinamo Zagabria con il punteggio di 2-1. Tanta delusione per Sergioche ha commentato la sfida Chance sprecata per il Milan che getta al vento la possibilità di entrare nelle prime otto di Champions League evitando il playoff.: “Ci sono mancate le basi del” (LaPresse) –mercato.itLa sconfitta inattesa in casa della Dinamo Zagabria pesa e nel post partita a ‘Sky Sport’ è arrivata l’analisi di un amareggiato Sergio: “Tutti gli episodi della gara ci sono girati contro. Ci è mancato nel primo tempo ladel. Ilè fatto di duelli, sia offensivi che difensivi, e aggressività. Abbiamo sbagliato spesso negli ultimi 30 metri. Poi un errore individuale ci può stare. Con l’espulsione tutto si è complicato. Abbiamo provato a lottare per un risultato positivondo anche di vincere la partita, ma poi abbiamo preso il secondo gol.