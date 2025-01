Puntomagazine.it - Cento giorni al Giro d’Italia, illuminata di rosa l’area borbonica del Molo San Vincenzo e Quartier Generale della Marina

Il Sindaco Metropolitano Manfredi: “Un luogo straordinario su cui è in corso un progetto di valorizzazione turistico-culturale”Mancano 100alla partenza del, che vedrà Napoli protagonista per la quarta volta consecutiva. La Città Metropolitana è riuscita, infatti, a ottenere un fantastico poker per valorizzare Parthenope e la sua area metropolitana agli occhi del mondo. E a 100dal via ecco “Città in”: le 38 città che ospiteranno le 21 tappecorsa hanno illuminato del coloremaglia che ogni ciclista sogna di indossare i loro luoghi simbolici.Napoli ha scelto di tingere simbolicamente didelSane del.“Quest’anno abbiamo voluto puntare suldelSan, nell’ambitocollaborazione con laMilitare, partner consolidato in tante iniziative collaterali al, e crocevia di un luogo straordinario su cui è in corso un progetto di valorizzazione turistico-culturale”, ha affermato il Sindaco del Comune eCittà Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.