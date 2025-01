Ilfattoquotidiano.it - Cani robot agli anziani per combattere la solitudine e l’isolamento sociale: “Offrono compagnia e conforto e non chiedono nulla in cambio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono circa mille iche sono stati distribuiti per alleviaredi alcunidi Washington, negli Stati Uniti, dove lasembra essere un problema particolarmente diffuso nella popolazione americana over 60. E fin qui,di strano. Se non fosse che questi teneri animali domestici siano, in realtà, dei. Si chiamano Robopets, o anche “Joy for all Companion Pets”, vengono prodotti dalla società Ageless Innovation e rispondono al tatto e alla voce dei loro padroni. A donarli sono state tre organizzazioni locali con un investimento di circa 150 mila dollari, riporta il Washington Post.Sarebbero questi animaliici la soluzione, dunque, per contrastare ladi centinaia di. E sembra siano anche particolarmente graditi, anche perché non ricure e“.