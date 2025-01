Secoloditalia.it - Campo largo defunto e Schlein restò sola. Conte dice sì Franceschini: marciare divisi è bello

Centrosinistra in ordine sparso, il lodoper battere la destra (niente coalizione, niente programmi comuni, l’Ulivo non tornerà) piace a Giuseppe. Ci mette un po’ a rispondere alle sollecitazione dell’ex ministro e segretario di provata fede democristiana, poi sgancia un nuovo siluro all’indirizzo di Elly. “Rispettare la diversità per poi colpire uniti»,il leader 5Stelle. “È compatibile con le sensibilità della mia comunità che si è autodefinita progressista indipendente. Lavoreremo sulle modalità. Il nostro obiettivo prioritario è creare un’alternativa a questo governo”.sì al logoL’idea è semplice e fotografa plasticamente l’impasse delle opposizioni. Per evitare altri cinque anni di Meloni,tira fuori l’asso nella mancia: ognuno vada per la propria strada perché non ci sono margini perinsieme.