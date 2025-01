Ilnapolista.it - Cambiaso al City per una montagna di soldi, una delle più grande bufale di tutti i tempi

alper unadi, unapiùdiIndi calciomercato, si sa, tutto è legittimo. Talvolta, però, si oltrepassa il limite. Come nel caso del Manchesterche si sarebbe svenato per acquistare nientepopodimeno che. Alla prova dei fatti, di questa fantomatica offerta non si scorgono tracce. Ilè sì in crisi di identità ma non fino a questo punto. Chissà se anche questa bufala rientra tra le tante corbellerie veicolate dalla Juventus ai giornali che se le sono bevute tutte e hanno raccontatomirabilia di questo club che invece la triade Elkann-Giuntoli-Motta sta portando al punto più basso della propria storia (di peggio c’è solo la Serie B post-Calciopoli).Scrive il Corriere dello Sport:Dal possibile assalto alla ritirata o forse al rinvio.