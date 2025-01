Ilfattoquotidiano.it - Calciomercato, il Milan ha messo la retromarcia: da Morata a Emerson Royal, sconfessati tutti gli acquisti estivi

Lo chiamano “Mercato di riparazione”. E questo inverno, per il, mai definizione fu più azzeccata. Cinque operazioni in entrata avevano fatto i rossoneri in estate, in ordine sparso: Fofana, Pavlovic,, Abraham. Solo uno ha convinto davvero, il primo. Gli altri?già in bilico, con l’attaccante spagnolo che è già pronto a salutare. Destinazione Galatasaray.All’elenco manca un altro nuovo arrivo, quello dell’allenatore: Fonseca è già stato esonerato ed è arrivato Conceiçao, che in estate pure era stato cercato. Ma è abbastanza impressionante notare come sia stato di fatto sconfessato tutto il mercato portato avanti in estate, con trattative lunghe, tiramolla infiniti. E soldi spesi. Basti fare un rapido resoconto: Fofana, l’unico che ha convinto davvero, è arrivato per circa 20 milioni di euro;a 18, con un ingaggio lordo di 4,6 milioni; Pavlovic a 15 e un ingaggio di 3,1 milioni;a 13 (pagamento della clausola), con l’ingaggio monstre a 8,3 (sempre lordo).