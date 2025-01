Anteprima24.it - Assistenza territoriale, Santangelo: “Al via lavori per 49 strutture sanitarie in provincia di Caserta”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quest’anno prenderà il via una vera e propria rivoluzione sanitaria che investirà anche ladi. Accanto ai dieci nuovi ospedali che saranno realizzati in Regione, infatti, in Terra di Lavoro sorgeranno 49 tra ospedali di comunità, case di comunità e centri operativi territoriali. Si tratta di un numero enorme di, se facessimo una media ne sorgerebbe una ogni due comuni quasi, che consentiranno nei prossimi anni di avere una sanitàfinalmente efficace. La pianificazione regionale coordinata dal presidente De Luca assume una dimensione ancora più significativa se si analizzano gli interventi di potenziamento e ampliamento che stanno interessando tra gli altri l’ospedale di Maddaloni e quello di Marcianise”. Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo