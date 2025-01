Secoloditalia.it - “Uso eversivo della giustizia, peggio che con Berlusconi”: Cicchitto ad alzo zero sull’avviso di garanzia a Meloni

Leggi su Secoloditalia.it

“L’Anm guida la danza e usa alcuni esecutori come i pm che indagano l’esecutivo. Siamo alla tempesta perfetta”: Fabrizioadsmaschera con toni veementi l’uso politicomagistratura. E’ un politico che ha conosciuto bene gli anni dell’accanimento giudiziario contro il Cav. Eppure sostiene con Libero che oggi è moltoche conpresiede un’associazione, Riformismo e Libertà; è condirettore di Civiltà socialista. E precisa che le sue parole derivano dal suo essere garantista da sempre e non da uun atteggiamento “pregiudizialmente favorevole al governo”. Per questo il suo giudizio “spietato”dial premier e parte del governo ha ancora più peso.Scontro politica e: “E’che ai tempi di”“Quando si colpivalo si faceva con questioni che riguardavano la corruzione o altri atti “privati”; mentre in questo caso siamo davanti a una vicenda che attiene agli interessi globali del nostro Paese: che riguardano l’Eni e la nostra politica energetica; gli italiani che lavorano lì e l’immigrazione.