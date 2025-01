Ilrestodelcarlino.it - Una notte dedicata ai Nirvana: sul palco Will Hunt e la sua band

Una serataa Kurt Cobain e ai. Dopo il successo del tour del 2024, in occasione dei 30 anni dalla morte di Cobain, il batterista americanoè di nuovo in tournée in Italia per l’omaggio alla leggendariacon A Night withe venerdì farà tappa all’House of Rock di Rimini. Sul, insieme al batterista – che è stato anche musicista di Vasco Rossi – si esibiranno Clayton Sturgeon, alla voce e alla chitarra, e Steve Armeli al basso. "Portare il nostro tributo aiin Italia è sempre un’esperienza emozionante e piena di divertimento – spiega– È un vero onore per noi ripercorrere, come in una sorta di viaggio, la musica di unache ha lasciato un segno indelebile su intere generazioni. L’energia che si crea con il pubblico è semplicemente contagiosa".