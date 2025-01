Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la meloni indagata dalla Procura diper peculato e favoreggiamento sul caso al Masri di mandarteli Vico accusato di crimini contro l’umanità della Corte dell’aja arrestato e poi rilasciato riaccompagnato a Tripoli su un volo di Stato non sono ricattabile non mi faccio intimidire vado avanti senza paura dice la presidente del consiglio in un video diffuso sui social per dare la notizia iscritti anche ministri Nordio e piantedosi è il Sottosegretario Mantovano iniziativa nasce da un esposto dell’ avvocato ligotti già parte civile nel processo per Piazza Fontana è legale della famiglia calabresi Sottosegretario del governo Prodi poi con Italia dei Valori in centro destra fa quadrato una ripicca di magistrati Renzi attacca meloni fa la vittima con te il solito complottismo un atto politico la politica frainteso fa sapere l’associazione Nazionale magistrati con particolare determinazioni questi giorni nelle scuole nelle università nei luoghi di lavoro nelle case nelle piazze quel grido forte altro che proviene ogni giorno è per sempre dal recinto di Auschwitz mai più lo dice Presidente della Repubblica Mattarella alla celebrazione del giorno della memoria Quirinale Auschwitz la conseguenza diretta delle leggi razziste ignominiosamente menate anche in Italia dal regime fascista e dalla furia di braina zitta regime fascista e la Repubblica di Salò furono complici collaboratori fino alla soluzione finale Auschwitz rappresenterà visto più profondo e oscuro mai toccato dal 1 di te non è solo passato ma anche Tentazione che la peste si è spenta ma l’infezione serpeggia aggiungi il capo dello Stato che definisce dolorosi inaccettabili Gli ignobili insulti razzisti sui social Liliana Segre e chiede che responsabili siano seguiti giorni decisivi per la ministra del turismo Santanchè dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio su visibilia la Cassazione deciderà per spostare da Milano al’indagine che la vede coinvolta sulla truffa all’INPS quanto va avanti ti dimettono se me lo chiede la premier afferma dopo che giornali hanno pubblicato un’intervista nella quale respinge seccamente l’ipotesi di dimissioni un pezzo di Fratelli d’Italia mi vuole fuori chi se ne frega pazienza meloni dice che ci può essere infarto sul lavoro magari impatto sul mio lavoro lo valuto io i giornali possono scrivere quello che vogliono ma non ciò che non ho detto non ho mai detto chissenefrega del partito ma chissenefrega di chi mi critica Sono una donna di partita da evidente che se il mio presidente del consiglio mi chiedessi di mettermi io non avrei dubbi ha precisato tanto anche il CDA di Mediobanca rigetta l’offerta pubblica di scambio non concordata lanciata da MPS ritenuta fortemente distruttiva di valore l’offerta ti legge nella nota dopo la riunione del board è da ritenersi ostile contrario gli interessi di Mediobanca priva di razionare industriale e dunque distruttiva di valore per Mediobanca la presenza degli stessi azionisti MPS Mediobanca e generali Configura una potenziale disomogeneità anni di interesse rispetto al resto della compagine azionaria scrive ancora più cuccia che sottolinea come L’operazione si è caratterizzata da irrilevanti Intrecci azionari di Delfi nel Caltagirone il calo in borsa Aggiungi una nota mostra la fragilità del titolo MPS Piazza Affari Mediobanca giù del 4 4% ancora male il titolo del Monte che perdo un altro 2 e 4 il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a limitare le transizioni di genere per Inferiore 19 anni e politica degli Stati Uniti non finanziari sponsorizzare promuovere assistere e supportare la cosiddetta transizione di un bambino down sterzo all’altro e applicheremo rigorosamente tutti che proibiscono o limitano queste procedure distruttive che cambiano la vita ha fermato Trump in una dichiarazione Inoltre la casa bianca è pronta a pagare fino al 30 settembre dipendenti federali che non vogliono tornare in ufficio a condizione che ti dimettano entro il 3 febbraio lo rivela Ax citando funzionario dell’amministrazione la Casa Bianca si aspetta che dal 5 al 10% dei dipendenti chiederai accetterà l’offerta precipita nel outlet del Congo con corna teatro di scontri Croci tra l’esercito bomboletta il gruppo armato m23 supportato dal Ruanda in cui soldati sono entrati domenica con i ribelli nelle principali città della regione di tanti combattimenti hanno causato Oltre 100 morti quasi 1000 feriti tra i civili ripreso dati di impiegati nell’ambito di Due forze regionali dell’ONU si sostengono a Kinshasa che ha chiesto alle Nazioni Unite sanzioni incontro occhiali di rinforzi m23 rappresenterebbero una dichiarazione di guerra allarme della Croce Rossa a rischio in laboratorio sulle braccia e addome e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata in ascolto rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa