Ilgiorno.it - Trecento posti negli hotel Hilton

Leggi su Ilgiorno.it

Torna il “Recruitment Day“ di, l’evento di selezione del personale nel settore dell’ospitalità. Forte della sua crescita,è alla ricerca di circa 300 team member da inserire nei propripresenti in Italia. Le posizioni sono principalmente aperte per ruoli nel food & beverage, in cucina e nel front office. L’evento si terrà lunedì 6 febbraio nei prestigiosidi quattro città italiane. Tra queste Como. All’Holton Lake Como si svolgeranno i colloqui perMilan;Lake Como; GrandVilla Torretta Milan Sesto, Curio Collection by; DoubleTree byMilan Malpensa;Garden Inn Milan Malpensa;Garden Inn Milan North; DoubleTree byBrescia eResort Torino. "Cerchiamo persone appassionate del mondo dell’ospitalità che desiderano far parte di una prestigiosa realtà come, ormai presente in Italia con numerose e rinomate strutture – dichiara Fausto Ciarcia, Regional HR Director for Continental Europe,–.