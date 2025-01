Liberoquotidiano.it - Striscia la Notizia, Vittoria Ricci: "Per noi è importante fare intrattenimento e informazione"

, figlia di Antonio - il papà dila- si racconta in una lunga intervista rilasciata a Gardenia magazine. "Per noi èmentre facciamo. Per questo, qui a Cologno, ho immaginato il circo: serve a ricordarci che il gioco è fondamentale". E ancora: "Il museo nasce per volontà di mio papà, per testimoniare l'importanza di una trasmissione satirica così longeva, quest'anno alla 37a edizione. Nessuno credeva in questo progetto, così me ne sono occupata io. Ho avuto la fortuna di crescere con genitori da sempre appassionati di giardini, che spesso visitavamo accompagnati da Libereso. Lui mi ha fatto provare il gusto del giardino: con semplicità staccava un petalo e me lo faceva assaggiare. Mi ha anche insegnato a iniziare sempre dalle cose più difficili, perché poi il resto sembrerà più facile.