Quotidiano.net - Santanchè sotto inchiesta. Il gelo di FdI sulla ministra. Lei: "Vado via se lo chiede Giorgia"

La "linea del Piave", in realtà, doveva essere oggi, quando la Cassazione dirà la parola definitiva sul passaggio del processo per truffa ai danni dell’Inps da Milano a Roma. Oggi, insomma, secondo quello che era lo schema che si era fattaMeloni, ladel Turismo, Daniela, non avrebbe più dovuto essere tale. Poi, però, la situazione si è complicata per l’irrigidimento della stessae la "moral suasion" di molti, a partire dall’amico Ignazio La Russa, non è andata a buon fine, mentre dentro FdI il malumore sul tema continua a montare. Soprattutto per delle parole nette ("chissenefrega", ndr) che la stessaavrebbe pronunciato all’indirizzo di chi, dentro il partito, l’avrebbe già voluta fuori dalla porta. Da tempo. "I giornali possono scrivere quello che vogliono – ha replicato ancora ieri – anche quelli che non c’erano quando parlavo, ma non scrivere quello che non ho detto; quanto letto su alcuni quotidiani nazionali mi lascia basita.