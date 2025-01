Anticipazionitv.it - Sanremo 2025, Emis Killa si ritira: il motivo e la decisione sul sostituto

ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal Festival didopo aver scoperto di essere indagato per associazione a delinquere. Il rapper ha comunicato la notizia tramite i suoi canali social, ringraziando Carlo Conti per l’opportunità ricevuta e spiegando le sue motivazioni. La Rai ha già provveduto ad esprimersi sulla vicenda e in merito alla possibilità di introdurre un nuovo cantante in gara.Il messaggio disul ritiro daIl rapper ha spiegato di aver appreso dai giornali la notizia dell’indagine in corso e ha preferito fare un passo indietro per permettere alla magistratura di svolgere il proprio lavoro. “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”, ha scrittosu Instagram.