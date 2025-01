Metropolitanmagazine.it - Robert Eggers rivela quale film ha influenzato il suo Nosferatu

Il remake didel classico horror muto del 1922è un successo sia di critica che di pubblico, con molti che ne hanno elogiato le immagini sbalorditive, le performance intense, l’atmosfera gotica e l’infinita sensazione di terrore. Ambientato nell’Europa del XIX secolo,racconta la storia dell’antico e solitario conte Orlok e della sua sanguinosa ricerca per fare di una giovane donna innocente la sua sposa. E, come confermato dallo stesso, ilha delle influenze da untotalmente insospettabile. Il regista ha dichiarato di recente in un episodio del podcast Happy Sad Confused che ilBatman Returns ha svolto un ruolo importante nella nascita di. “Stavo guardando su uno di questi voli. Ho messo su Batman Returns e, tipo, l’atmosfera nevosa e gotica di quelè incredibilmente simile a molte delle cose che stavamo facendo qui, il che è qualcosa che non avevo mai preso in considerazione.