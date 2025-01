361magazine.com - Pelle più giovane grazie ai pistilli di Zafferano: ecco un potente elisir di bellezza

Unanti età che combina l’azione delle ceramidi a quella deidi. Si tratta di un nuovo prodotto beauty da integrare nella Skincare quotidiana e che promette di ringiovanire l’epidermide con il suo utilizzo costante. Scopriamo qual è! Un prodotto anti età in grado di cancellare i segni del tempo in un unico gesto quotidiano è ciò di cui tutte le donne avrebbero bisogno,alla moderna ricerca, alcuni brand sono riusciti a brevettare formule in grado di mantenere la barriera cutanea protetta ed elastica, garantendo inoltre idratazione profonda e un immediato effetto lifting.Bottega Verde rinnova l’iconica lineaDIcon formule potenziate e testate per un’efficacia antietà globale e unaluminosa e levigata come l’oro. La nuova linea skincare presenta una routine composta da 4 prodotti, tutti con formule di ultima generazione, vegane, caratterizzate da altissime percentuali di ingredienti di origine naturale:La Crema Oro – trattamento viso giorno e notteIl Siero Oro – Concentrato visoL’Oro – Contorno Occhi antiborse e occhiaieGocce d’Oro – Siero Viso Booster di luce.