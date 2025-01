Ilrestodelcarlino.it - Parco fluviale, via ai lavori per ampliarlo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata affidata dall’amministrazione comunale di Santa Sofia la progettazione dell’ampliamento deldel Bidente. Grazie al bando Borghi del Pnrr, sono infatti a disposizione 210 mila euro per riqualificare e mettere in sicurezza un nuovo tracciato delsulla sponda orografica destra che dall’area della Brusatopa (un luogo di balneazione, ma anche di concerti e sede di sculture all’aperto di artisti di fama mondiale), dopo aver toccato la località i Bolzani raggiunge Casetto Sambuco, Mulino Sambuco e la Fornace prima di immettersi in via Francesco Arcangeli a fianco dell’Istituto Comprensivo e dello stadio comunale. "Ildi Santa Sofia diventerà così un luogo di connessione tra natura e comunità – precisano la sindaca Ilaria Marianini e l’assessore aipubblici Matteo Zanchini – in cui tutti potranno vivere il nostro fiume e i suoi spazi nel migliore dei modi".