Lanazione.it - Nave incagliata sul pontile, arrivano i sommozzatori. L’ispezione, i danni e quando sarà rimossa

Marina di Massa, 29 gennaio 2025 – La conta deie le prime operazioni propedeutiche alla rimozione. All’indomani dell’incidente che ha portato laGuang Rong ad incagliarsi suldi Marina di Massa, il Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Genova procederà con un'ispezione dello scafo, valutando i successivi passi per la messa in sicurezza e la rimozione della, che però potrebbe richiedere diversi giorni di lavoro. Le condizioni dell'incidente L'intervento e le operazioni di salvataggio Controllo della situazionestrutturali e restrizioni Le condizioni dell'incidente Il cargo, di oltre 100 metri di lunghezza e progettato per il trasporto di pietrame granulato, si trovava alla fonda nella rada di Marina di Carrarala forza impetuosa delle onde ha fatto cedere l'ancora, portando laa scarrocciare pericolosamente verso riva.